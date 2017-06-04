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00:54 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о наезде на людей на Лондонском мосту

В столице Великобритании микроавтобус наехал на людей. По словам очевидцев, в числе пострадавших — пять-шесть человек.

Источник: AP 2017

На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, сообщает Би-би-си. Очевидцы сообщают о пяти или шести пострадавших.

Лондонская полиция объявила, что проверяет сообщение об инциденте, не раскрыв других деталей случившегося. «Мы осведомлены о сообщениях [об инциденте] в социальных сетях. Мы обнародуем факты, когда такая возможность представится. Наша информация должна быть точной», — говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.

Корреспондент Би-би-си Холли Джонс, находившаяся на мосту во время инцидента, рассказала, что за рулем был мужчина. Микроавтобус, по ее словам, ехал с примерной скоростью 80 км/ч.

Движение по Лондонскому мосту перекрыто в обоих направлениях. Reuters со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в район происшествия направляются около десятка полицейских машин.

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