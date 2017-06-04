СМИ сообщили о наезде на людей на Лондонском мосту
В столице Великобритании микроавтобус наехал на людей. По словам очевидцев, в числе пострадавших —
В столице Великобритании микроавтобус наехал на людей. По словам очевидцев, в числе пострадавших —
На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, сообщает
Лондонская полиция объявила, что проверяет сообщение об инциденте, не раскрыв других деталей случившегося. «Мы осведомлены о сообщениях [об инциденте] в социальных сетях. Мы обнародуем факты, когда такая возможность представится. Наша информация должна быть точной», — говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.
Корреспондент
Движение по Лондонскому мосту перекрыто в обоих направлениях. Reuters со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в район происшествия направляются около десятка полицейских машин.