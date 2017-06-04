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02:27 (мск), источник: ИА REGNUM

В Москве ищут неизвестных, ранивших мужчину из травматического пистолета

Объявлен план «Перехват».

Источник: РИА "Новости"

Получивший ранение из травматического оружия в центре Москвы мужчина доставлен в больницу. Подозреваемым удалось скрыться с места преступления, сообщает 4 июня агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«В районе д. 8 на ул. Пресненский Вал произошел конфликт, в ходе которого мужчине было причинено ранение, предположительно, из травматического оружия», — цитирует издание заявление правоохранителей.

Преступникам, по предварительной информации, их было двое, удалось скрыться. В настоящее время полиция ведет поиск злоумышленников, в связи с чем в столице объявлен план «Перехват».

На место происшествия прибыли эксперты, специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

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