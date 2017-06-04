В Москве ищут неизвестных, ранивших мужчину из травматического пистолета
Объявлен план «Перехват».
Объявлен план «Перехват».
Получивший ранение из травматического оружия в центре Москвы мужчина доставлен в больницу. Подозреваемым удалось скрыться с места преступления, сообщает 4 июня агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на
«В районе д. 8 на ул. Пресненский Вал произошел конфликт, в ходе которого мужчине было причинено ранение, предположительно, из травматического оружия», — цитирует издание заявление правоохранителей.
Преступникам, по предварительной информации, их было двое, удалось скрыться. В настоящее время полиция ведет поиск злоумышленников, в связи с чем в столице объявлен план «Перехват».
На место происшествия прибыли эксперты, специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.