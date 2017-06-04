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09:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пожар на складе разбудил жителей второго Хабаровска

Судя по видео в соцсетях, уберечь от пожара удалось немного.

Хабаровск, 4 июня, AmurMedia.

Рано утром сгорел склад на втором Хабаровске под сирены пожарных машин и удушливый запах дыма. Пожар удалось потушить, но вряд ли удалось спасти добро, хранящееся там, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как сообщают в соцсетях, пожар на складе напротив катка «Лидер» на втором Хабаровске начался рано утром. Черную дымную завесу и вырывающиеся языки пламени было видно издалека.

Хотя на место прибыли пожарные, судя по видео, снятому проезжающими мимо автомобилистами, спрятать от огня удалось немного.

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