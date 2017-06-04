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03:46 (мск), источник: РБК

Полиция объявила серию инцидентов в Лондоне терактом

В центре Лондона произошла серия инцидентов. Сначала микроавтобус наехал на пешеходов, позднее произошло нападение на людей в Borough Market рядом с местом происшествия. Власти расценивают случившееся как теракт.

ЧП в Лондоне
+44 (0) 7768 566 868Телефон для экстренной связи с Посольством РФ в ЛондонеПодробнее
Посольство России в Лондоне рекомендует избегать района Лондонского моста, где микроавтобус наехал на пешеходов, и публикует телефон для экстренных случаев.
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Полиция Лондона заявила, что инциденты на Лондонском мосту и в Borough Market объявлены терактом.


«В 00:25 (02:25 мск) 4 июня инциденты на Лондонском мосту и в Borough Market объявлены террористическими инцидентами», — говорится в заявлении полиции в Twitter.

Ранее с заявлением выступила премьер Великобритании Тереза Мэй. Она назвала серию инцидентов в центре Лондона «потенциальным актом терроризма».

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«После новых данных, полученных от полиции и служб безопасности, я могу подтвердить, что ужасные инциденты в Лондоне рассматриваются как потенциальный террористический акт», — сказал Мэй (цитата по Би-би-си).

​В воскресенье утром британский премьер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи со случившемся.

О серии инцидентов стало известно в ночь на 4 июня. Сначала сообщалось, что микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту, позднее поступили сообщения об инциденте в Borough Market рядом с местом происшествия. ​

Полиция также сообщала об инциденте в районе Воксхолл, однако позднее было объявлено, что произрошедшее там, никак не связано с инцидентами, а Лондонском мосту и в Borough Market.


Наезд на пешеходов на Лондонском мосту произошел около 22:15 по местному времени (00:15 мск). Корреспондент Би-би-си Холли Джонс, находившаяся на мосту во время инцидента, рассказала, что за рулем был мужчина.

Микроавтобус, по ее словам, ехал с примерной скоростью 80 км/ч. Полиция позднее сообщила, что в инциденте на Лондонском мосту погибших больше одного. Точное число жертв остается неизвестным.

До сих пор нет официальных сообщений и о произошедшем в Borough Market, который находится недалеко от Лондонского моста. Очевидцы сообщали, что видели людей с ножевыми ранениями.

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Meduza
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