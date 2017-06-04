Полиция объявила серию инцидентов в Лондоне терактом

Полиция Лондона заявила, что инциденты на Лондонском мосту и в Borough Market объявлены терактом.

«В 00:25 (02:25 мск) 4 июня инциденты на Лондонском мосту и в Borough Market объявлены террористическими инцидентами», — говорится в заявлении полиции в Twitter.

«После новых данных, полученных от полиции и служб безопасности, я могу подтвердить, что ужасные инциденты в Лондоне рассматриваются как потенциальный террористический акт», — сказал Мэй (цитата по Би-би-си).

​В воскресенье утром британский премьер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи со случившемся.

О серии инцидентов стало известно в ночь на 4 июня. Сначала сообщалось, что микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту, позднее поступили сообщения об инциденте в Borough Market рядом с местом происшествия. ​

Полиция также сообщала об инциденте в районе Воксхолл, однако позднее было объявлено, что произрошедшее там, никак не связано с инцидентами, а Лондонском мосту и в Borough Market.