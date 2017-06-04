Британская полиция заявила о шести погибших в терактах в Лондоне
По данным правоохранительных органов, в атаке участвовали три террориста.
По данным правоохранительных органов, в атаке участвовали три террориста.
ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Жертвами терактов в Лондоне в субботу стали шесть человек.
Об этом сообщил в воскресенье заместитель шефа
На данный момент, к сожалению, по нашей информации шесть человек погибли, помимо этого полиция застрелила трех нападавших. Около 20 человек ранены, их число растет.
По его информации, в атаке участвовали три террориста.
По данным Роули, сообщения о том, что автомобиль совершил наезд на пешеходов в районе моста
По его информации, террористы «были застрелены на