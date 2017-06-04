Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Самый толстый в мире мальчик похудел
Песков отреагировал на слова критики его дочери о мэре Москвы
Мошенники без ведома граждан переводят пенсионные сбережения
Какие юбки вошли в моду этим летом
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Осколки трудно будет собрать»: эксперт об «обезумевшей» Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
9Теракт в Манчестере
8Серия ЧП в Лондоне
06:21 (мск), источник: ТАСС

Британская полиция заявила о шести погибших в терактах в Лондоне

По данным правоохранительных органов, в атаке участвовали три террориста.

ЧП в Лондоне
+44 (0) 7768 566 868Телефон для экстренной связи с Посольством РФ в ЛондонеПодробнее
Посольство России в Лондоне рекомендует избегать района Лондонского моста, где микроавтобус наехал на пешеходов, и публикует телефон для экстренных случаев.
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Жертвами терактов в Лондоне в субботу стали шесть человек.

Об этом сообщил в воскресенье заместитель шефа Скотленд-Ярда Марк Роули.

На данный момент, к сожалению, по нашей информации шесть человек погибли, помимо этого полиция застрелила трех нападавших. Около 20 человек ранены, их число растет.
Марк Роули
Заместитель шефа Скотленд-Ярда
Читайте также
Посольство заявило об отсутствии пострадавших россиян в серии ЧП в Лондоне

По его информации, в атаке участвовали три террориста.

По данным Роули, сообщения о том, что автомобиль совершил наезд на пешеходов в районе моста Лондон-бридж стали поступать в субботу около 22:08 (00:08 мск воскресенья). «Затем автомобиль продолжил движение от Лондон-бриджа до рынка Боро-маркет. Подозреваемые вышли из автомобиля, пытаясь зарезать множество людей», — сказал Роули.

По его информации, террористы «были застрелены на Боро-маркет спустя 8 минут после первого звонка в полицию». «Подозреваемые имели на себе подобие поясов смертника, которые, как потом выяснилось, были муляжами», — сообщил заместитель шефа Скотленд-Ярда, отвечающий за антитеррористическую деятельность и проведение спецопераций.

Онлайн-трансляция
Meduza
событий пока нет
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Британская полиция заявила о шести погибших в терактах в Лондоне
«Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов
CBS: Трамп запросил отсрочку для подачи налоговой декларации
НАТО не знает, обсуждали ли Путин и Клинтон вступление в альянс
С мыса Канаверал произведен старт Falcon 9 с грузом для МКС
Голикова сообщила о миллиардных нарушениях по исполнению бюджета
Названа представительница детского Евровидения от России
Спорт
600 оттенков Криштиану. Роналду и Зидан снова выиграли ЛЧ В финале Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус», а Роналду преодолел отметку в 600 голов за карьеру
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь