Британская полиция заявила о шести погибших в терактах в Лондоне

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Жертвами терактов в Лондоне в субботу стали шесть человек.

Об этом сообщил в воскресенье заместитель шефа Скотленд-Ярда Марк Роули.

На данный момент, к сожалению, по нашей информации шесть человек погибли, помимо этого полиция застрелила трех нападавших. Около 20 человек ранены, их число растет.

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По его информации, в атаке участвовали три террориста.

По данным Роули, сообщения о том, что автомобиль совершил наезд на пешеходов в районе моста Лондон-бридж стали поступать в субботу около 22:08 (00:08 мск воскресенья). «Затем автомобиль продолжил движение от Лондон-бриджа до рынка Боро-маркет. Подозреваемые вышли из автомобиля, пытаясь зарезать множество людей», — сказал Роули.