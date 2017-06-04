При урагане в Свердловской области пострадали восемь человек

Ранее сообщалось о гибели одного человека в Нижнем Тагиле. Житель Екатеринбурга гостил у родни, когда на него упало сломавшееся от сильного ветра дерево.

Без энергоснабжения остались около 38 тысяч человек. Режим ЧС был введен в Нижнем Тагиле и Староуткинске. Сильный ветер повредил кровли восьми частных жилых домов, 45 опор ЛЭП.