При урагане в Свердловской области пострадали восемь человек
В городе Нижний Тагил Свердловской области в результате урагана ранения получили восемь человек. Об этом информирует РИА Новости.
В городе Нижний Тагил Свердловской области в результате урагана ранения получили восемь человек. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось о гибели одного человека в Нижнем Тагиле. Житель Екатеринбурга гостил у родни, когда на него упало сломавшееся от сильного ветра дерево.
Без энергоснабжения остались около 38 тысяч человек. Режим ЧС был введен в Нижнем Тагиле и Староуткинске. Сильный ветер повредил кровли восьми частных жилых домов, 45 опор ЛЭП.