Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Занервничали: Путин рассказал, как обсуждал принятие РФ в НАТО
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
"Выглядела сногсшибательно": светский хроникер о экс-жене Пескова
Мошенники без ведома граждан переводят пенсионные сбережения
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
«Осколки трудно будет собрать»: эксперт об «обезумевшей» Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
8Теракт в Лондоне
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
15Happy Birthday, Mr. President
10:58 (мск), источник: "Российская газета"

При урагане в Свердловской области пострадали восемь человек

В городе Нижний Тагил Свердловской области в результате урагана ранения получили восемь человек. Об этом информирует РИА Новости.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Ранее сообщалось о гибели одного человека в Нижнем Тагиле. Житель Екатеринбурга гостил у родни, когда на него упало сломавшееся от сильного ветра дерево.

Без энергоснабжения остались около 38 тысяч человек. Режим ЧС был введен в Нижнем Тагиле и Староуткинске. Сильный ветер повредил кровли восьми частных жилых домов, 45 опор ЛЭП.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+18°
ясно
761 мм рт. ст.
повышенное
77 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Косачев: РФ готова сотрудничать с Западом в борьбе с терроризмом
В результате серии терактов в Лондоне пострадали 48 человек
Путин ответит на вопросы россиян в ходе «Прямой линии» 15 июня
CBS: Трамп запросил отсрочку для подачи налоговой декларации
В результате давки в Турине пострадали более тысячи болельщиков
Консерваторы приостанавливают предвыборную кампанию в Британии
СМИ: Вашингтон может ввести санкции против властей Венесуэлы
С мыса Канаверал произведен старт Falcon 9 с грузом для МКС
Спорт
Королевская монополия: «Реал» вновь стал победителем ЛЧ Звездная испанская команда под руководством прославленного игрока, а теперь и тренера Зинедина Зидана уже второй год подряд оставляет позади всех своих соперников
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
В Петербурге построят колесо обозрения высотой 170 метров
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь