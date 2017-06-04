Страшное ДТП на «Студенческой»: машина загорелась, есть жертвы

— Остальные трое пассажиров госпитализированы с переломами конечностей и травмами головы, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Подписчики паблика «АСТ-54» сообщают, что перед столкновением машина петляла из стороны в сторону, после удара воспламенилась. Проезжавшие мимо водители останавливались и помогали сбить пламя автомобильными огнетушителями, прохожие доставали из машины пострадавших людей.



Автомобиль был полностью раскурочен, на тротуаре лежали люди. Авария спровоцировала затор на проспекте Карла Маркса. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины автоаварии.

Крупное ДТП с четырьмя жертвами произошло в Новосибирске во втором часу ночи первого июня. Водитель Toyota Crown при повороте на улицу Гаранина не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, врезался в опору ЛЭП. В результате сильнейшего удара на месте погибли три пассажира иномарки — все молодые парни, студенты в возрасте 20−22 года. Еще один пассажир, мужчина 1995 года рождения, и водитель Toyota были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. В последствии водитель также скончался.