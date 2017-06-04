Ограждение упало на пенсионерку из-за штормового ветра в Челябинске

Пенсионерка в Челябинске пострадала из-за штормового ветра 3 июня, на женщину упало ограждение, фотографиями с места ЧП очевидцы поделились в соцсети.

По словам горожан, конструкция упала на пожилую женщину возле дома № 2 по улице Салютной. Прохожие оказали пострадавшей первую помощь и вызвали медиков.

«Столько людей подключилось… родственников вызвонили… укутали её, чтоб не мерзла… девочка, которая на фото её тормошила — разговаривала, чтоб она сознание не теряла», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.