Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Таблетку вам дать?": ответ Путина ведущей NBC стал хитом (видео)
Самый толстый в мире мальчик похудел
Путин рассказал, что могут сделать США, если Россия отдаст Курилы
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
8Теракт в Лондоне
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
15Happy Birthday, Mr. President
11:02 (мск), источник: АиФ Челябинск

Ограждение упало на пенсионерку из-за штормового ветра в Челябинске

Женщину увезли в больницу.

Пенсионерка в Челябинске пострадала из-за штормового ветра 3 июня, на женщину упало ограждение, фотографиями с места ЧП очевидцы поделились в соцсети.

По словам горожан, конструкция упала на пожилую женщину возле дома № 2 по улице Салютной. Прохожие оказали пострадавшей первую помощь и вызвали медиков.

«Столько людей подключилось… родственников вызвонили… укутали её, чтоб не мерзла… девочка, которая на фото её тормошила — разговаривала, чтоб она сознание не теряла», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

Напомним, шквалистый ветер в Челябинске стал причиной масштабных отключений электроэнергии: в Тракторозаводском районе без света остались десятки домов, не работали магазины, на несколько часов отключились светофоры. Горожане сообщили о нескольких случаях падения деревьев на автомобили. Добавим, что штормовое предупреждение продлено на 4 июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Действительно ли загар вызывает рак кожи? Эксперт
В результате серии терактов в Лондоне пострадали 48 человек
Путин ответит на вопросы россиян в ходе «Прямой линии» 15 июня
CBS: Трамп запросил отсрочку для подачи налоговой декларации
В результате давки в Турине пострадали более тысячи болельщиков
Консерваторы приостанавливают предвыборную кампанию в Британии
СМИ: Вашингтон может ввести санкции против властей Венесуэлы
С мыса Канаверал произведен старт Falcon 9 с грузом для МКС
Спорт
Королевская монополия: «Реал» вновь стал победителем ЛЧ Звездная испанская команда под руководством прославленного игрока, а теперь и тренера Зинедина Зидана уже второй год подряд оставляет позади всех своих соперников
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь