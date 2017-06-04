Ограждение упало на пенсионерку из-за штормового ветра в Челябинске
Женщину увезли в больницу.
Женщину увезли в больницу.
Пенсионерка в Челябинске пострадала
По словам горожан, конструкция упала на пожилую женщину возле дома № 2 по улице Салютной. Прохожие оказали пострадавшей первую помощь и вызвали медиков.
«Столько людей подключилось… родственников вызвонили… укутали её, чтоб не мерзла… девочка, которая на фото её тормошила — разговаривала, чтоб она сознание не теряла», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.
Напомним, шквалистый ветер в Челябинске стал причиной масштабных отключений электроэнергии: в Тракторозаводском районе без света остались десятки домов, не работали магазины, на несколько часов отключились светофоры. Горожане сообщили о нескольких случаях падения деревьев на автомобили. Добавим, что штормовое предупреждение продлено на 4 июня.