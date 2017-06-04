В Алматы произошло землетрясение
Энергетический класс землетрясения 6.3. Магнитуда MPV 2.9.
Энергетический класс землетрясения 6.3. Магнитуда MPV 2.9.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 3 июня в
Эпицентр расположен в 10 км на
76.91° в.д. Глубина 0 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось — 2 балла.
По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита» на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено.
По данным ДЧС Алматы, пострадавших и разрешении нет.