В Алматы произошло землетрясение

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 3 июня в 23.57.54 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает ДЧС Алматы.

Эпицентр расположен в 10 км на северо-запад на территории Алматы. Энергетический класс землетрясения 6.3. Магнитуда MPV 2.9. Координаты эпицентра 43.29° с.ш.



76.91° в.д. Глубина 0 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось — 2 балла.



По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита» на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено.

По данным ДЧС Алматы, пострадавших и разрешении нет.