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08:00 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Штаб АТО заявил об обострении ситуации в Донбассе

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В «ДНР» и «ЛНР» за минувшие сутки 58 раз открывали огонь по позициям военных в Донбассе, двое военных погибли, еще пять получили ранения, сообщает штаб АТО в Facebook.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с признаками обострения на отдельных участках линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Огонь велся из минометов, танков, гранатометов, пулеметов, БМП и стрелкового оружия.

По данным пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Богдановка, Чермалык, Красногоровка, Водяное, Гнутово, Новотроицкое, Талаковка, Марьинка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Новолуганское, Невельское, Станица Луганской и Крымское.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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