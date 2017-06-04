Убийце 9-летней Яны Перчаткиной в Башкирии грозит пожизненное

В минувшую пятницу, 2 июня, в Белорецке арестовали подозреваемого в жестоком убийстве 9-летней Яны Перчаткиной. По версии следствия, 38-летний мужчина похитил девочку 3 мая, после чего лишил ее жизни. Малышку на протяжении месяца искала вся Башкирия, на ее похороны пришли сотни человек.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, обвинения Андрею П. предъявлены по п. «в» части второй статьи 105 УК РФ — «убийство малолетней». Согласно закону, ему грозит пожизненное заключение.

Жители Белорецка и просто неравнодушные люди считают, что подозреваемый может избежать максимального наказания. В 2012 году в том же городе убили 10-летнюю Алену Горячеву. В преступлении оказался виновен отчим девочки, которому дали 20 лет тюрьмы.

С другой стороны, недавно осужденного убийцу Виолетты Токарчук суд приговорил к пожизненному заключению.