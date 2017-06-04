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08:12 (мск), источник: РБК

При крушении самолета в Японии погибли четыре человека

При крушении легкомоторного самолета в Японии на острове Хонсю погибли четыре человека. Об этом сообщает издание Japan Times.

Самолет Cessna-172 разбился при выполнении тренировочного полета в префектуре Тояма накануне, 3 июня. Самолет разбился в горной местности на высоте порядка 2300 м при неблагоприятных погодных условиях.

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Как сообщает полиция, информацию о крушении самолета удалось получить благодаря звонку одного из пассажиров в экстренные службы. Из-за сильного тумана спасатели смогли добраться до места крушения только через день после падения.

На борту самолета находились четыре человека. Прибывшие на место спасательные команды обнаружили их тела. Они были эвакуированы на вертолете и доставлены в местный госпиталь.

Накануне, 3 июня, в Сомали совершил экстренную посадку транспортный самолет ООН. Во время посадки он врезался в дом, расположенный рядом со взлетно-посадочной полосой. Четыре человека, находившиеся на борту самолета, выжили.

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