При крушении самолета в Японии погибли четыре человека
При крушении легкомоторного самолета в Японии на острове Хонсю погибли четыре человека. Об этом сообщает издание Japan Times.
При крушении легкомоторного самолета в Японии на острове Хонсю погибли четыре человека. Об этом сообщает издание Japan Times.
Самолет Cessna-172 разбился при выполнении тренировочного полета в префектуре Тояма накануне, 3 июня. Самолет разбился в горной местности на высоте порядка 2300 м при неблагоприятных погодных условиях.
Как сообщает полиция, информацию о крушении самолета удалось получить благодаря звонку одного из пассажиров в экстренные службы.
На борту самолета находились четыре человека. Прибывшие на место спасательные команды обнаружили их тела. Они были эвакуированы на вертолете и доставлены в местный госпиталь.
Накануне, 3 июня, в Сомали совершил экстренную посадку транспортный самолет ООН. Во время посадки он врезался в дом, расположенный рядом со