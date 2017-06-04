Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Таблетку вам дать?": ответ Путина ведущей NBC стал хитом (видео)
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
Песков отреагировал на слова критики его дочери о мэре Москвы
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Поражен, как быстро растет безумие»: польский эксперт об Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
8Теракт в Лондоне
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
15Happy Birthday, Mr. President
11:06 (мск), источник: "Российская газета"

В пострадавших от урагана районах Урала усилена группировка МЧС

В пострадавшие от разгула стихии поселок Староуткинск и город Нижний Тагил дополнительно переброшены спасатели из Екатеринбурга и поселка Новогорного в Челябинской области, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС региона.

Источник: РИА "Новости"

— В аварийно восстановительных работах в Нижнем Тагиле сейчас задействовано 1387 человек и 267 единиц техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. — Вчера поздним вечером они завершили работы по расчистке улиц от сотни поваленных деревьев и продолжают оказывать помощь в наведении порядка в городе. Энергетики восстанавливают опоры линий электропередач и контактные трамвайные линии, чтобы вернуть электричество в квартиры горожан и восстановить движение электротранспорта. Из социальных объектов в зону отключения попала только центральная городская больница. Ее оперативно перевели на резервный источник питания — дизель генератор. Восьмерым пострадавшим оказывают помощь психологи.

По данным ГУ МЧС, сегодня утром управляющие компании начнут проводить обследования поврежденных кровель 26 многоквартирных домов. По результатам ревизий будут оценены размеры ущерба и разработаны сметы на их ремонт.

В поселке Староуткинск продолжается расчистка улиц и придомовых территорий. По оперативной информации сильный ветер повредил там кровли восьми жилых домов и 45 опор линий электропередачи.

Силы и средства МЧС, коммунальные службы муниципалитетов, аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме, отметили в ведомстве.

Между тем

Штормовое предупреждение в Челябинской и Свердловской областях продлено на воскресенье, 4 июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+18°
ясно
761 мм рт. ст.
повышенное
77 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Косачев: РФ готова сотрудничать с Западом в борьбе с терроризмом
В результате серии терактов в Лондоне пострадали 48 человек
Путин ответит на вопросы россиян в ходе «Прямой линии» 15 июня
CBS: Трамп запросил отсрочку для подачи налоговой декларации
В результате давки в Турине пострадали более тысячи болельщиков
Консерваторы приостанавливают предвыборную кампанию в Британии
СМИ: Вашингтон может ввести санкции против властей Венесуэлы
С мыса Канаверал произведен старт Falcon 9 с грузом для МКС
Спорт
Королевская монополия: «Реал» вновь стал победителем ЛЧ Звездная испанская команда под руководством прославленного игрока, а теперь и тренера Зинедина Зидана уже второй год подряд оставляет позади всех своих соперников
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь