В пострадавших от урагана районах Урала усилена группировка МЧС

— В аварийно восстановительных работах в Нижнем Тагиле сейчас задействовано 1387 человек и 267 единиц техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. — Вчера поздним вечером они завершили работы по расчистке улиц от сотни поваленных деревьев и продолжают оказывать помощь в наведении порядка в городе. Энергетики восстанавливают опоры линий электропередач и контактные трамвайные линии, чтобы вернуть электричество в квартиры горожан и восстановить движение электротранспорта. Из социальных объектов в зону отключения попала только центральная городская больница. Ее оперативно перевели на резервный источник питания — дизель генератор. Восьмерым пострадавшим оказывают помощь психологи.

По данным ГУ МЧС, сегодня утром управляющие компании начнут проводить обследования поврежденных кровель 26 многоквартирных домов. По результатам ревизий будут оценены размеры ущерба и разработаны сметы на их ремонт.

В поселке Староуткинск продолжается расчистка улиц и придомовых территорий. По оперативной информации сильный ветер повредил там кровли восьми жилых домов и 45 опор линий электропередачи.

Силы и средства МЧС, коммунальные службы муниципалитетов, аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме, отметили в ведомстве.

Между тем

Штормовое предупреждение в Челябинской и Свердловской областях продлено на воскресенье, 4 июня.