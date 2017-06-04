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09:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Двое мужчин в Канске напали на местного жителя и угнали автомобиль

Сейчас злоумышленники арестованы.

Двое мужчин в Канске напали на местного жителя и угнали автомобиль, сообщает пресс-служба полиции Задержать злоумышленников удалось в течение суток.

В сотрудникам ДПС обратился 41-летний мужчина, сообщив, что несколько минут назад на него напали неизвестные люди и угнали автомобиль. Дорожные полицейские проинформировали о случившемся дежурную часть и вместе с сотрудниками уголовного розыска искали похитителей.

Угнанный транспорт вместе с подозреваемыми удалось найти в течение суток. Злоумышленниками оказались ранее судимые мужчины 1971 и 1979 г. р.

Как стало известно позже, молодые люди ворвались в квартиру потерпевшего мужчины у похитили у него 15 тыс. рублей, а также сотовые телефоны и ключи от автомобиля. Полицейские изъяли у них все похищенное имущество и отдали владельцу.

В отношении мужчин было заведено уголовное дело, согласно 162 статье УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Сейчас злоумышленники арестованы.

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