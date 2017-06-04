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09:08 (мск), источник: VLADNEWS

При аварии в Приморье автомобиль превратился в груду железа

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Источник: VLADNEWS

Серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился неподалеку от поселка Заводской, Артемовский ГО. Один из участников ДТП при столкновении вылетел с трассы в кювет. Автомобиль буквально превратился в помятую консервную банку. Извлекать людей из авто пришлось с помощью сотрудников МЧС. О втором участнике аварии информация отсутствует.

По предварительным данным, есть пострадавшие. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

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