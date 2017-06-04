Фасад рушится в жилом доме на улице Авиастроителей
Читатели паблика «АСТ-54» сообщают об ужасном состоянии фасада жилого дома на улице Авиастроителей, 8. Большие куски облицовки летят на асфальт, при этом территория ничем не огорожена.
Читатели паблика «АСТ-54» сообщают об ужасном состоянии фасада жилого дома на улице Авиастроителей, 8. Большие куски облицовки летят на асфальт, при этом территория ничем не огорожена.
«Там все дома такие — это норма», — пишет пользователь Дмитрий Алексеев.
«Дома с обеих сторон улицы осыпаются большими кусками не первый год. Ждут печальных последствий», — поддерживает Ирина Грошева.
Жительница улицы Авиастроителей Анастасия Гордеева, напротив, говорит, что дома 4, 6 и 6а сейчас капитально ремонтируют, на очереди — дом № 8:
«Все делается, и достаточно быстро. Скоро улица будет лучше, чем многие в городе. А еще добавим к этому: дворы зеленые, у всех есть парковка, в шаговой доступности огромный парк, небольшой аквапарк и большой стадион, не говоря о школах, больницах, садах, рынках. Так что фасад — это фасад, главное, что внутри».
Напомним, более шестидесяти подрядчиков выбрали для проведения капитального ремонта домов в Новосибирске. Работы уже начались, но пока стабильное качество показывает лишь каждая третья бригада рабочих.
Городская комиссия инспектировала ход капитального ремонта в Дзержинском районе на улице Авиастроителей. Осмотрен жилой массив в стиле «сталинский ампир» постройки сороковых годов прошлого века.