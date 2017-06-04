Пальцы довели приморца до уголовного дела

В Партизанском районе в полицию обратился мужчина. Он сообщил о том, что в его отсутствие злоумышленник проник дом, выставив оконную раму, похитил плазменный телевизор и мобильный телефон, после чего скрылся.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели дом, опросили потерпевшего. Эксперт-криминалист изъял с места происшествия следы пальцев рук.

Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность злоумышленника.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 30-летнего жителя села Екатериновка.

В отделе полиции он дал признательные показания. Установлена причастность задержанного к краже строительных материалов, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.

Милка Крамер.