Пальцы довели приморца до уголовного дела
В Приморье задержан мужчина, подозреваемый в серии краж, об этом ИА «Дейта» сообщили в
В Приморье задержан мужчина, подозреваемый в серии краж, об этом ИА «Дейта» сообщили в
В Партизанском районе в полицию обратился мужчина. Он сообщил о том, что в его отсутствие злоумышленник проник дом, выставив оконную раму, похитил плазменный телевизор и мобильный телефон, после чего скрылся.
На место происшествия выехала
Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность злоумышленника.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 30-летнего жителя села Екатериновка.
В отделе полиции он дал признательные показания. Установлена причастность задержанного к краже строительных материалов, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.
Милка Крамер.