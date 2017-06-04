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18:44 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти обнаружили незаконно установленный павильон, в котором работали нелегальные мигранты

Торговлю осуществляли без лицензии.

В полицию от жителя Автозаводского района г. Тольятти поступило заявление в котором он указывал на незаконную торговлю на улице Дзержинского. Правоохранители совместно с представителями администрации города провели мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на участке, прилегающем к тротуару придомовой территории жилого дома по улице Дзержинского.

В ходе проведенной работы всего было составлено 18 протоколов об административном правонарушении и 2 акта о выявленных нарушениях действующего законодательства.

В результате проведенной проверки установлены шесть фактов осуществления розничной торговли без свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в отношении 6 граждан составлено шесть протоколов об административном правонарушении.

Также выявлен торговый павильон, где в отношении владельца составлен протокол об самовольном занятии земельного участка.

В ходе проведения проверки на законность пребывания на территории Российской Федерации выявлено два иностранных гражданина, сообщает облМВД.

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