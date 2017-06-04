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18:21 (мск), источник: Volga News

Пьяный самарец угнал автомобиль и попал на нем в аварию

На днях по подозрению в угоне автомобиля сотрудники полиции задержали 29-летнего самарца.

Как следует из собранных материалов, предполагаемый злоумышленник проходил мимо дома, расположенного на ул. Енисейской. В одной из припаркованных во дворе иномарок он заметил свою давнюю знакомую — в салоне автомобиля девушка слушала музыку. Молодой человек присоединился к ней. Через некоторое время девушка отлучилась, оставив ключи от автомобиля в замке зажигания, чем и воспользовался злоумышленник. Мужчина пересел на водительское сиденье и уехал. Однако около одного из домов на ул. Георгия Димитрова он не справился с управлением, допустив столкновение с другим автомобилем.

В это же время в отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре с заявлением о пропаже иномарки обратился ее владелец — 48-летний самарец. Он пояснил, что ключи от припаркованного возле дома автотранспорта попросила у него знакомая. Однако спустя некоторое время приятельница позвонила и сообщила о пропаже автомобиля, и о том, кто может быть причастен к этому.

Выяснив у заявителя приметы автотранспорта и предполагаемого злоумышленника, сотрудники полиции приступили к установлению местонахождения похищенного авто. В ходе работы сотрудники уголовного розыска выяснили, что угнанный автомобиль попал в ДТП.

При сравнении данных водителя попавшей в ДТП иномарки и разыскиваемого мужчины сведения совпали. В результате подозреваемый в совершении преступления был задержан. Медицинское освидетельствование показало наличие опьянения у мужчины.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

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