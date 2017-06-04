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11:33 (мск), источник: ТАСС

Число погибших в результате стрельбы под Тверью увеличилось до девяти

Тело женщины с огнестрельными ранениями было обнаружено в багажном отсеке автомобиля.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следователи обнаружили тело девятой жертвы массового убийства на территории садоводческого товариществе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области.

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Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, «в ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями».

Ранее сообщалось об убийстве двух женщин и шестерых мужчин из охотничьего ружья 45-летним жителем Москвы в результате конфликта.

Стрелявший задержан, с ним работают следователи.

По данным СК, в ночь с субботы на воскресенье житель Москвы, 1972 года рождения, распивал спиртное в компании знакомых.

«В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего предварительно погибло 9 человек», — сообщила представитель СК.

Комментарии
2
Михаил С
Мир сходит сума. Люди тоже. Убийства впорядке вещей...
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валерий малютин
а слабо.....к этому еще и закон об свободном ношении оружия....:-))))
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