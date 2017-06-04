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13:44 (мск), источник: 112.ua

В Азовском море задержали три маломерные лодки, нарушившие пограничный режим

В Азовском море сотрудники Госпогранслужбы с помощью квадрокоптеров выявили три маломерные лодки, которые нарушили пограничный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Вчера, 3 июня, военнослужащие от мобильной пограничной заставы “Бердянск” Бердянского отряда во время мониторинга береговой полосы в районе Верховой, с помощью квадрокоптера в 200 метрах от побережья, обнаружили три маломерных плавсредства», — говорится в сообщении.

При проверке пограничники выяснили, что граждане совершили выход в море с нарушением пограничного режима, а именно вне пунктов базирования маломерных плавсредств.

На владельцев лодок пограничники составили админпротокол по ст. 202 КУоАП, дела переданы в суд.

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