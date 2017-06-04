Теракт в Лондоне потрясает жестокостью и цинизмом, заявил Путин

При этом Путин выразил уверенность, что общим ответом на теракты должно стать наращивание усилий в борьбе с терроризмом.

Также российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В ночь на воскресенье трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту в центре британской столицы, а затем вышли из машины на рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все троих ликвидировали полицейские. По последним данным, жертвами атак стали семь человек, 48 получили ранения. Это третий теракт в Великобритании за последние три месяца.