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12:23 (мск), источник: РИА Новости

Теракт в Лондоне потрясает жестокостью и цинизмом, заявил Путин

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактами в Лондоне.

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«Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом», — говорится в телеграмме, которую российский лидер направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

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При этом Путин выразил уверенность, что общим ответом на теракты должно стать наращивание усилий в борьбе с терроризмом.

Также российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В ночь на воскресенье трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту в центре британской столицы, а затем вышли из машины на рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все троих ликвидировали полицейские. По последним данным, жертвами атак стали семь человек, 48 получили ранения. Это третий теракт в Великобритании за последние три месяца.

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Meduza
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