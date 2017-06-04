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11:44 (мск), источник: Новости Перми

В поселке Щучье Озеро рухнула «школа на подпорках»

Единственная школа в населенном пункте, которая последний год держалась на подпорках и продолжала принимать учеников, все-таки рухнула. Об этом стало известно утром 4 июня 2017 года. Предварительно, никто не пострадал.

Несмотря на то, что часть помещений школы держалось на подпорках, а деревянные перекрытия несущей конструкции были изношены, образовательное учреждение прошло приемку школ в Пермском крае. 1 сентября 2016 года ученики пришли в опасно-аварийное здание, уроки вели в помещениях, которые Роспотребнадзор признал безопасными.



Утром 4 июня в соцсетях появились фотографии разрушенного здания школы. По мнению местных жителей, сотрудники администрации Октябрьского района знали об аварийном состоянии школы и закрывали на это глаза. При этом краевая прокуратура через суд добилась проведения ремонта в здании в срок до 1 сентября 2017 года.

Школу в поселке Щучье Озеро Октябрьского района построили в 1960 году. С момента постройки в здании ни разу не проводилось капитального ремонта.

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