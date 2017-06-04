В поселке Щучье Озеро рухнула «школа на подпорках»
Единственная школа в населенном пункте, которая последний год держалась на подпорках и продолжала принимать учеников,
Единственная школа в населенном пункте, которая последний год держалась на подпорках и продолжала принимать учеников,
Несмотря на то, что часть помещений школы держалось на подпорках, а деревянные перекрытия несущей конструкции были изношены, образовательное учреждение прошло приемку школ в Пермском крае. 1 сентября 2016 года ученики пришли в
Утром 4 июня в соцсетях появились фотографии разрушенного здания школы. По мнению местных жителей, сотрудники администрации Октябрьского района знали об аварийном состоянии школы и закрывали на это глаза. При этом краевая прокуратура через суд добилась проведения ремонта в здании в срок до 1 сентября 2017 года.
Школу в поселке