В поселке Щучье Озеро рухнула «школа на подпорках»

Несмотря на то, что часть помещений школы держалось на подпорках, а деревянные перекрытия несущей конструкции были изношены, образовательное учреждение прошло приемку школ в Пермском крае. 1 сентября 2016 года ученики пришли в опасно-аварийное здание, уроки вели в помещениях, которые Роспотребнадзор признал безопасными.

<div id="vk_post_-82617563_19008"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-82617563_19008", -82617563, 19008, 'LHgR-108zLy19fAjfuD7eyAJSbOQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>





Утром 4 июня в соцсетях появились фотографии разрушенного здания школы. По мнению местных жителей, сотрудники администрации Октябрьского района знали об аварийном состоянии школы и закрывали на это глаза. При этом краевая прокуратура через суд добилась проведения ремонта в здании в срок до 1 сентября 2017 года.

<div id="vk_post_-56172098_163085"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-56172098_163085", -56172098, 163085, 'J0c4O-HNyMNHu9lXR0HNx6yl-V9r')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

Школу в поселке Щучье Озеро Октябрьского района построили в 1960 году. С момента постройки в здании ни разу не проводилось капитального ремонта.