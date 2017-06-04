На трассе под Тольятти BMW «догнал» КамАЗ: погибли двое

По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасную дистанцию и скорость, обеспечивающую контроль за движением транспортного средства, и врезался в КамАЗ с прицепом, который двигался в сторону Самары.

В результате ДТП водитель и его 35-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье иномарки, от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.