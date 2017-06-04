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18:19 (мск), источник: Pro Город Самара

На трассе под Тольятти BMW «догнал» КамАЗ: погибли двое

Ночью 4 июня примерно в 2:20 на 976 км плюс 900 м трассы М-5 «Урал» при выезде из Тольятти произошла смертельная авария.

По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасную дистанцию и скорость, обеспечивающую контроль за движением транспортного средства, и врезался в КамАЗ с прицепом, который двигался в сторону Самары.

В результате ДТП водитель и его 35-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье иномарки, от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.

 — В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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