На трассе под Тольятти BMW «догнал» КамАЗ: погибли двое
Ночью 4 июня примерно в 2:20 на 976 км плюс 900 м трассы М-5 «Урал» при выезде из Тольятти произошла смертельная авария.
Ночью 4 июня примерно в 2:20 на 976 км плюс 900 м трассы М-5 «Урал» при выезде из Тольятти произошла смертельная авария.
По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасную дистанцию и скорость, обеспечивающую контроль за движением транспортного средства, и врезался в КамАЗ с прицепом, который двигался в сторону Самары.
В результате ДТП водитель и его 35-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье иномарки, от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.
— В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщает