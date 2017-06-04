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12:31 (мск), источник: Российская газета

Москвич расстрелял девять человек в дачном поселке под Тверью

Имя убийцы СК до сих пор не сообщает. На этот момент известно следующее — в садоводческом товариществе «50 лет Октября» ночью житель Москвы 1972 года рождения распивал спиртное в компании знакомых у них в гостях в дачном доме.

В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего погибло 9 человек, — рассказала корреспонденту «РГ» Светлана Петренко, представитель СКР.

Выжившим удалось связаться с правоохранительными органами. Известно, что одна из женщин смогла спастись, спрятавшись под одеяло.

Нападавший уже задержан. По словам представителя СК, в ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.

В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями.

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