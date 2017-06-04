Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Таблетку вам дать?": ответ Путина ведущей NBC стал хитом (видео)
10 тревожных сигналов при боли в спине
Песков отреагировал на слова критики его дочери о мэре Москвы
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Поражен, как быстро растет безумие»: польский эксперт об Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
9Теракт в Лондоне
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
12:44 (мск), источник: РБК

Число погибших при ночных терактах в Лондоне возросло до семи

В результате двух терактов, которые произошли в ночь на воскресенье, 4 июня, в центре Лондона, погибли семь человек. Ранее сообщалось о шести жертвах случившегося.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Количество погибших при атаках в Лондоне, которые произошли в ночь на воскресенье, 4 июня, выросло с шести до семи человек, передает Reuters со ссылкой на полицию.

Читайте также
Посольство заявило об отсутствии пострадавших россиян в серии ЧП в Лондоне

По меньшей мере 48 человек остаются в больницах Лондона, где им оказывают медицинскую помощь. Еще десяткам людей с легкими ранениями была оказана помощь на месте происшествия.

Два террористических акта произошли в центре британской столицы в ночь на воскресенье в полночь по московскому времени. На Лондонском мосту фургон, в котором находились нападавшие, совершил наезд на пешеходов, после чего не остановился, а продолжил движение и доехал до рынка Боро (Borough Market). Там из транспортного средства вышли трое вооруженных охотничьими ножами, которые начали нападать на прохожих.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось застрелить всех троих нападавших. Их личности пока не установлены. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Серия нападений в центре Лондона

​​Это третий теракт в стране за последние 2,5 месяца. В связи с терактами.

Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй, а также Лейбористская партия после теракта объявили, что приостанавливают свои избирательные кампании.

Такое же решение приняли в Шотландской национальной партии.

Владимир Путин выразил соболезнования после теракта в центре Лондона.

Онлайн-трансляция
Meduza
событий пока нет
Комментирование закрыто
По решению редакции обсуждение этого материала закрыто.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.
Дворкович заявил, что РФ может пойти на крайние меры из-за Киева
Число пострадавших в давке при просмотре ЛЧ выросло до тысячи
В столице США прошли митинги за и против Трампа
Путин: Теракты в Лондоне потрясают жестокостью и цинизмом
Девять человек погибло в результате стрельбы под Тверью
СМИ: Вашингтон может ввести санкции против властей Венесуэлы
Патриарх Кирилл рассказал, как «подключиться» к духовному миру
Спорт
Королевская монополия: «Реал» вновь стал победителем ЛЧ Звездная испанская команда под руководством прославленного игрока, а теперь и тренера Зинедина Зидана уже второй год подряд оставляет позади всех своих соперников
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева Музыкант перестал прятать Никиту от коллег.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь