Число погибших при ночных терактах в Лондоне возросло до семи

Количество погибших при атаках в Лондоне, которые произошли в ночь на воскресенье, 4 июня, выросло с шести до семи человек, передает Reuters со ссылкой на полицию.

По меньшей мере 48 человек остаются в больницах Лондона, где им оказывают медицинскую помощь. Еще десяткам людей с легкими ранениями была оказана помощь на месте происшествия.

Два террористических акта произошли в центре британской столицы в ночь на воскресенье в полночь по московскому времени. На Лондонском мосту фургон, в котором находились нападавшие, совершил наезд на пешеходов, после чего не остановился, а продолжил движение и доехал до рынка Боро (Borough Market). Там из транспортного средства вышли трое вооруженных охотничьими ножами, которые начали нападать на прохожих.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось застрелить всех троих нападавших. Их личности пока не установлены. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Серия нападений в центре Лондона

​​Это третий теракт в стране за последние 2,5 месяца. В связи с терактами.