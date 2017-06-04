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14:05 (мск), источник: 365info.kz

Бабушка предстанет перед судом за убийство 16-летнего внука в Сатпаеве

По обвинению в убийстве 16-летнего внука перед судом предстала 70-летняя пенсионерка из Сатпаева, сообщает Today.kz.

Как рассказали в специализированном суде по уголовным делам Карагандинской области, бабушка готовила ужин, когда услышала в зале ссору между внуком и его матерью, которая приходится пенсионерке дочерью.

Женщина поспешила в зал. Подросток стал бить свою мать. Вскоре дочь ушла на кухню, а ссора продолжилась между внуком и бабушкой.

Несовершеннолетний несколько раз ударил пенсионерку рукой в грудь. Женщина разозлилась и ударила его кухонным ножом в область сердца. Лезвие повредило сердце и легкое. Внук скончался на месте.

Экспертиза показала, что смерть наступила от сдавления сердца кровью, скопившейся в околосердечной сорочке. В суде сообщили, что дело поступило в производство суда.

Вскоре будут назначены слушания.

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