Бабушка предстанет перед судом за убийство 16-летнего внука в Сатпаеве
По обвинению в убийстве 16-летнего внука перед судом предстала 70-летняя пенсионерка из Сатпаева, сообщает Today.kz.
По обвинению в убийстве 16-летнего внука перед судом предстала 70-летняя пенсионерка из Сатпаева, сообщает Today.kz.
Как рассказали в специализированном суде по уголовным делам Карагандинской области, бабушка готовила ужин, когда услышала в зале ссору между внуком и его матерью, которая приходится пенсионерке дочерью.
Женщина поспешила в зал. Подросток стал бить свою мать. Вскоре дочь ушла на кухню, а ссора продолжилась между внуком и бабушкой.
Несовершеннолетний несколько раз ударил пенсионерку рукой в грудь. Женщина разозлилась и ударила его кухонным ножом в область сердца. Лезвие повредило сердце и легкое. Внук скончался на месте.
Экспертиза показала, что смерть наступила от сдавления сердца кровью, скопившейся в околосердечной сорочке. В суде сообщили, что дело поступило в производство суда.
Вскоре будут назначены слушания.