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15:33 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Под Волгоградом подростка убило деревянными плитами

В Камышинском районе Волгоградской области следователями организована проверка по факту гибели 14-летнего подростка.

Как сообщает ВДТВ, трагедия произошла в пятницу, 2 июня, в городе Петров Вал.

Известно, что ребенок 2003 года рождения погиб под обрушившимися на него деревянными плитами в сарае. Мальчик, по предварительным данным, хотел достать подпиравший плиты матрас. Когда он потащил матрас на себя, то оказался придавленным стройматериалами к стене.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи не смогли спасти жизнь подростка. Пострадавший скончался на месте.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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