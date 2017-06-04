Под Волгоградом подростка убило деревянными плитами

Как сообщает ВДТВ, трагедия произошла в пятницу, 2 июня, в городе Петров Вал.

Известно, что ребенок 2003 года рождения погиб под обрушившимися на него деревянными плитами в сарае. Мальчик, по предварительным данным, хотел достать подпиравший плиты матрас. Когда он потащил матрас на себя, то оказался придавленным стройматериалами к стене.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи не смогли спасти жизнь подростка. Пострадавший скончался на месте.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.