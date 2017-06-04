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15:31 (мск), источник: Калининград.Ru

На ул. Невского в Калининграде насмерть сбили пешехода

Поздно вечером в субботу, 3 июня, в Калининграде насмерть сбили пешехода. Инцидент произошёл на улице Невского в районе гостиницы «Турист».

Источник: Калининград.Ru

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, 61-летний мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил «Ситроен». В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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