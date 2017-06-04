На ул. Невского в Калининграде насмерть сбили пешехода
Поздно вечером в субботу, 3 июня, в Калининграде насмерть сбили пешехода. Инцидент произошёл на улице Невского в районе гостиницы «Турист».
Поздно вечером в субботу, 3 июня, в Калининграде насмерть сбили пешехода. Инцидент произошёл на улице Невского в районе гостиницы «Турист».
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, 61-летний мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил «Ситроен». В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.