На ул. Невского в Калининграде насмерть сбили пешехода

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, 61-летний мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил «Ситроен». В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.