Жительница Арзамаса задержана за кражи из восьми магазинов
Общий ущерб от действий злоумышленницы составил более 80 000 рублей.
Общий ущерб от действий злоумышленницы составил более 80 000 рублей.
Жительница Арзамаса задержана за кражи из восьми магазинов, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области. Злоумышленницу задержали за хищение из магазина одежды на проспекте Ленина. Подозреваемой оказалась 40-летняя местная жительница. Во время проверки полицейские установили причастность задержанной к совершению семи аналогичных преступлений.
Общий ущерб от действий женщины составил более 80 000 рублей. Часть похищенного изъята и возвращена в торговые точки.