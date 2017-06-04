Жительница Арзамаса задержана за кражи из восьми магазинов, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области. Злоумышленницу задержали за хищение из магазина одежды на проспекте Ленина. Подозреваемой оказалась 40-летняя местная жительница. Во время проверки полицейские установили причастность задержанной к совершению семи аналогичных преступлений.

Общий ущерб от действий женщины составил более 80 000 рублей. Часть похищенного изъята и возвращена в торговые точки.