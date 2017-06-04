Мэй заявила о необходимости регулирования интернета после теракта в Лондоне
Премьер призвала пересмотреть антитеррористическую стратегию Великобритании.
Премьер призвала пересмотреть антитеррористическую стратегию Великобритании.
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU —
«Но поскольку характер угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится более сложным, более фрагментарным, более скрытным, особенно в интернете, стратегия должна поспевать (за этими процессами — ИФ)», — сказала она.
«В свете того, что мы знаем об изменяющейся угрозе, мы должны пересмотреть британскую антитеррористическую стратегию, чтобы убедиться: у полиции и служб безопасности есть все полномочия, которые нужны», — продолжила Мэй.
При этом она допустила возможность ужесточения сроков заключения за преступления, связанные с терроризмом. Кроме того, Мэй заявила о необходимости «работы с союзными демократическими правительствами, чтобы достичь международного соглашения о регулировании киберпространства» в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. Также премьер упомянула необходимость разгрома группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.
однако выработка мер противодействия терроризму «потребует сложного и часто щекотливого разговора». В то же время Мэй призвала британское общество сохранять единство, а не разделяться на «изолированные сообщества» на фоне таких вызовов.
Как сообщалось, накануне поздно вечером неизвестные на фургоне на большой скорости выехали на тротуар на Лондонском мосту и сбили пешеходов. Затем они доехали до находящегося неподалеку рынку Боро, вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Полиция официально признала произошедшее терактом. К утру воскресенья шеф отдела по борьбе с терроризмом полиции Лондона Марк Роули сообщил, что нападавших было трое и все они были ликвидированы. Согласно последним данным, жертвами теракта стали семь человек, около 50 получили ранения.