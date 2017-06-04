Мэй заявила о необходимости регулирования интернета после теракта в Лондоне

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в воскресенье, что в связи изменением характера угроз для британского общества нужно проверить антитеррористическую стратегию служб безопасности на предмет ее эффективности.

«Но поскольку характер угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится более сложным, более фрагментарным, более скрытным, особенно в интернете, стратегия должна поспевать (за этими процессами — ИФ)», — сказала она.

«В свете того, что мы знаем об изменяющейся угрозе, мы должны пересмотреть британскую антитеррористическую стратегию, чтобы убедиться: у полиции и служб безопасности есть все полномочия, которые нужны», — продолжила Мэй.

При этом она допустила возможность ужесточения сроков заключения за преступления, связанные с терроризмом. Кроме того, Мэй заявила о необходимости «работы с союзными демократическими правительствами, чтобы достичь международного соглашения о регулировании киберпространства» в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. Также премьер упомянула необходимость разгрома группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.