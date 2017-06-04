В Сочи поезд насмерть сбил мужчину
Утром 4 июня в районе пансионата «Бургас» пассажирский поезд сбил мужчину. Увидев человека на железнодорожных путях, машинист начал сигналить, но тот никак не отреагировал.
Утром 4 июня в районе пансионата «Бургас» пассажирский поезд сбил мужчину. Увидев человека на железнодорожных путях, машинист начал сигналить, но тот никак не отреагировал.
Несмотря на экстренное торможение, поезд не успел остановиться и сбил мужчину. Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами, позже он скончался, сообщили «Вестям Сочи» в