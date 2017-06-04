В Сочи поезд насмерть сбил мужчину

Несмотря на экстренное торможение, поезд не успел остановиться и сбил мужчину. Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами, позже он скончался, сообщили «Вестям Сочи» в пресс-службе городского линейного управления МВД на транспорте.

Пресс-служба СКЖД проинформировала, что трагический инцидент не повлиял на график движения других поездов.