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15:28 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи поезд насмерть сбил мужчину

Утром 4 июня в районе пансионата «Бургас» пассажирский поезд сбил мужчину. Увидев человека на железнодорожных путях, машинист начал сигналить, но тот никак не отреагировал.

Несмотря на экстренное торможение, поезд не успел остановиться и сбил мужчину. Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами, позже он скончался, сообщили «Вестям Сочи» в пресс-службе городского линейного управления МВД на транспорте.

Пресс-служба СКЖД проинформировала, что трагический инцидент не повлиял на график движения других поездов.

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