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18:45 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Водитель иномарки снес забор на площади Свободы в Нижнем

ДТП произошло утром 4 июня.

Водитель иномарки снес забор на площади Свободы в Нижнем Новгороде, сообщают очевидцы в соцсети.

ДТП произошло на площади Свободы около 4:00 утра 4 июня. По словам свидетелей аварии, автомобилист въехал в забор, металлический столб проткнул машину насквозь через весь салон.

О пострадавших не сообщается. Известно, что водитель после аварии смог припарковаться на Белинского, куда подъехали сотрудники ДПС.

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