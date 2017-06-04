Водитель иномарки снес забор на площади Свободы в Нижнем Новгороде, сообщают очевидцы в соцсети.

ДТП произошло на площади Свободы около 4:00 утра 4 июня. По словам свидетелей аварии, автомобилист въехал в забор, металлический столб проткнул машину насквозь через весь салон.

О пострадавших не сообщается. Известно, что водитель после аварии смог припарковаться на Белинского, куда подъехали сотрудники ДПС.