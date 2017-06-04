У арестованного экс-главы Луганской ОГА случился сердечный приступ

«Только что встретился со своим подзащитным Антиповым в ИВС ГУНП Киева. Состояние здоровья вызывает у меня тревогу: ночью был сердечный приступ, в ИВС приезжала скорая медицинская помощь, т. к. кардиоврачей в ИВС нет», — написал Чудовский.

По его словам, защита готовит апелляцию на решение суда об аресте Антипова и обращение к омбудсмену.

Ранее Печерский районный суд Киева избрал бывшему начальнику Главного управления Министерства доходов и сборов в Луганской области, бывшему главе Луганской ОГА Александру Антипову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения 100 миллионов гривен залога.

Антипов был задержан утром 24 мая в ходе самой крупной совместной операции полиции и военной прокуратуры. Более двух тысяч правоохранителей тогда провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых «налоговых площадках».