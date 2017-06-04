В Лондоне задержали 12 человек по делу о теракте

Сейчас спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов.

«Задержания произведены в ходе операции в Баркинге на востоке Лондона», — говорится в заявлении полиции.

Скотланд-Ярд не раскрывает личностей задержанных, однако агентство Рейтер со ссылкой на своего фотографа, который находится на месте, сообщает, что в числе задержанных четыре женщины.

«Из многоквартирного дома были выведены четыре женщины, их лица были закрыты. Их увезли на двух полицейских микроавтобусах», — передает агентство.

В ночь на воскресенье трое террористов устроили атаку в центре города — сначала они на микроавтобусе врезались в толпу на Лондонском мосту, затем вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Жертвами атак стали семь человек, еще 48 получили ранения. Полиция нейтрализовала нападавших за восемь минут. Британские власти квалифицировали произошедшее как теракт.