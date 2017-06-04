В Самаре пьяный мужчина забил до смерти бомжа

В минувшую пятницу в одну из больниц Самары с серьезными травмами поступил 42-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Стражи порядка выяснили, что он был доставлен из квартиры, расположенной в доме на улице Олимпийской.

Как оказалось, жилплощадь принадлежит местной жительнице, у которой в тот день было пьяное застолье. В какой-то момент между потерпевшим и одним из гостей хозяйки квартиры — 41-летним мужчиной — произошел конфликт, а затем завязалась и драка. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался.