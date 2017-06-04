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18:15 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре пьяный мужчина забил до смерти бомжа

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В минувшую пятницу в одну из больниц Самары с серьезными травмами поступил 42-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Стражи порядка выяснили, что он был доставлен из квартиры, расположенной в доме на улице Олимпийской.

Как оказалось, жилплощадь принадлежит местной жительнице, у которой в тот день было пьяное застолье. В какой-то момент между потерпевшим и одним из гостей хозяйки квартиры — 41-летним мужчиной — произошел конфликт, а затем завязалась и драка. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался.

Полицейские задержали подозреваемого. По данным правоохранителей, ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленные уничтожение или повреждение имущества и за причастность к незаконному обороту наркотиков. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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