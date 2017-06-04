В Самаре пьяный мужчина забил до смерти бомжа
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
В минувшую пятницу в одну из больниц Самары с серьезными травмами поступил 42-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Стражи порядка выяснили, что он был доставлен из квартиры, расположенной в доме на улице Олимпийской.
Как оказалось, жилплощадь принадлежит местной жительнице, у которой в тот день было пьяное застолье. В
Полицейские задержали подозреваемого. По данным правоохранителей, ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленные уничтожение или повреждение имущества и за причастность к незаконному обороту наркотиков. Как сообщает