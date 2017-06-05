Под Воронежем перевернулась Лада Гранта, сбив выбежавшего на дорогу ребенка

По информации областного управления МЧС, авария случилась в Новохоперском районе, в районе села Полежаевка. В минувшую субботу, 3 июня, около 13 часов, здесь автомашина Лада Гранта сбила 8-летнего ребенка. Водитель легковушки увидел выбежавшего на дорогу мальчика, попытался увернуться от столкновения, но все же зацепил ребенка, а затем вылетел на обочину и перевернулся.

В аварии пострадали двое — мальчик и 29-летний водитель Лады. Как сообщают воронежские СМИ, оба получили не слишком серьезные ранения. По предварительной информации, ребенок находился вместе с родителями в другом автомобиле, который сделал остановку, припарковавшись на обочине. Мальчик вышел из салона машины и выбежал на дорогу, где и попал под колеса другого авто. Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы.