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06:42 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре школьница погибла под колесами автокрана из-за отсутствия разметки

Об этом заявил начальник областной ГИБДД Игорь Антонов.

Количество ДТП с участием детей в Самарской области по сравнению с прошлым годом снизилось, однако число смертельных инцидентов наоборот выросло на 100%. Так, с начала этого года в регионе погибли уже трое детей.

Один из последних случаев произошел 17 мая в Самаре на проспекте Кирова. 13-летняя девочка вышла из автобуса и начала переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автокрана не заметил школьницу и сбил ее. От полученных травм девочка скончалась на месте. Как оказалось, причиной смертельного ДТП стало отсутствие дорожной разметки, пишет 63.ru со ссылкой на начальника УГИБДД ГУ МВД по Самарской области Игоря Антонова.

 — Водитель даже не понял, что кого-то сбил, и остановился лишь когда люди стали ему кричать об этом, — сказал Игорь Антонов. — Более того, мужчина даже не знал, что проехал пешеходный переход. Один знак был скрыт за автобусом, с другой стороны — трамвайная линия. А разметка на всех наших переходах стирается за считанные недели. Это неудовлетворительные дорожные условия. Из-за них уже погиб ребенок. Взрослым пора объяснить детям, что переход — это не панацея безопасности.

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