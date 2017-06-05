В Самаре школьница погибла под колесами автокрана из-за отсутствия разметки

Количество ДТП с участием детей в Самарской области по сравнению с прошлым годом снизилось, однако число смертельных инцидентов наоборот выросло на 100%. Так, с начала этого года в регионе погибли уже трое детей.

Один из последних случаев произошел 17 мая в Самаре на проспекте Кирова. 13-летняя девочка вышла из автобуса и начала переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автокрана не заметил школьницу и сбил ее. От полученных травм девочка скончалась на месте. Как оказалось, причиной смертельного ДТП стало отсутствие дорожной разметки, пишет 63.ru со ссылкой на начальника УГИБДД ГУ МВД по Самарской области Игоря Антонова.