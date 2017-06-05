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08:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Последствия урагана на Урале: названа сумма на восстановление жилья

Более 100 тысяч жителей Свердловской области лишились электричества.

В Свердловской области восстановление пострадавших от грозы и урагана жилых домов оценили в сумму не менее 100 млн рублей. Средства на эти работы будут выделены из резервного фонда региона.

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К 5 июня планируется сформировать объём работ и смету, сообщили в областном правительстве. Всего на территории региона пострадало порядка 180 жилых домов. Главный удар стихии пришёлся на Нижний Тагил и Староуткинск — здесь повреждены несколько десятков домов. Частично разрушена кровля. Весь день 4 июня рабочие разгребали завалы. 5 июня планируется приступить к ремонтным работам.

Кроме того, с вечера 3 июня энергетики восстанавливают электроснабжение жилья и социальных объектов. Всего из-за урагана без света остались более 100 тыс. свердловчан, сообщили в компании «Облкоммунэнерго».

В Нижнем Тагиле оказались повреждены сотни линий электропередачи. Дзерэинский район города, в котором проживают 120 тыс. человек, был полностью обесточен утра 4 июня.

Также целиком без света остался Старотукинск, в котором живут 1560 человек. Частично электричества лишились Кушва, Первоуральск, Арамиль и некоторые другие территории региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня на Свердловскую область обрушились гроза и ураган. В Нижнем Тагиле погиб мужчина, его задавило упавшим деревом. Четверо человек, в том числе ребёнок, оказались в больницах.

Ураган с корнями вырывал деревья и срывал крыши с домов. Власти Нижнего Тагила были вынуждены обратиться с горожанам за помощью в уборке города после стихии.

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