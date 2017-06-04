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21:16 (мск), источник: РИА Новости

Тверской стрелок, убивший людей якобы из-за ссоры об армии, нигде не служил

БРЯНСК, 4 июн — РИА Новости. Москвич, расстрелявший девять человек в ходе пьяного конфликта под Тверью, который произошел якобы из-за насмешек компании о том, что он не служил в армии, действительно не служил, сообщил РИА Новости в воскресенье официальный представитель управления МВД по региону Вадим Левшин.

Источник: РИА "Новости"

«Никто он — не пограничник, не ВДВшник, это я вам на 300% могу сказать», — сообщил Левшин.

Ранее сообщалось, что мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

«Это только одна из версий, сейчас следствие со всем разбирается», — добавил Левшин.

В убийстве девяти человек на даче под Тверью подозревают ранее не судимого жителя Москвы. Он расстрелял своих знакомых из карабина, при этом одну из жертв сначала заставил копать себе могилу руками. Одной девушке удалось спрятаться и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам. Он был пьян и не пытался скрыться. Уголовное дело об убийстве будет расследовать центральный аппарат СК России.

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