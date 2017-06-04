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4 июня, источник: ТАСС

Следователи установили личности жертв массового убийства в Тверской области

ТВЕРЬ, 4 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили личности всех погибших на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Вадим Левшин.

«Личности всех убитых установлены, среди них есть пожилая женщина в возрасте более 90 лет», — уточнил Левшин.

Ранее очевидцы сообщали ТАСС, что убитым было от 30 до 45 лет.

Инцидент произошел в ночь на 4 июня. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, «в ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке — тело еще одной женщины».

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело передано следователям центрального аппарата СК. На данный момент следственно-оперативная группа завершила осмотр места массового убийства, место происшествия взято под охрану Росгвардией, оцепление территории не снято.

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