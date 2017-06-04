Следователи установили личности жертв массового убийства в Тверской области

«Личности всех убитых установлены, среди них есть пожилая женщина в возрасте более 90 лет», — уточнил Левшин.

Ранее очевидцы сообщали ТАСС, что убитым было от 30 до 45 лет.

Инцидент произошел в ночь на 4 июня. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, «в ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке — тело еще одной женщины».