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00:04 (мск), источник: РИА Новости

Аэропорт Кишинева прервал работу из-за ЧП с румынским самолетом

КИШИНЕВ, 4 июн — РИА Новости. Деятельность международного аэропорта Кишинева была прервана в воскресенье на один час из-за самолета румынской авиакомпании «Tarom», который выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Источник: РИА Новости

Аэропорт был закрыт с 18.15 — 19.15 местного времени, сообщили в аэропорту.

«Деятельность Международного аэропорта Кишинева была прервана сегодня вечером на час из-за инцидента при посадке прибывшего из Бухареста самолета авиакомпании “Tarom”… Ни один пассажир не пострадал в результате посадки самолета», — сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Уточняется, что некоторые рейсы были перенаправлены на запасной аэропорт Отопень (Бухарест).

Уточняется, что «в настоящее время аэропорт функционирует в нормальном режиме».

«Более подробная информация об этом инциденте ожидается от компании “Tarom” и компетентных органов, которые занимаются расследованием произошедшего», — сообщили в аэропорту.

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