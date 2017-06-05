Аэропорт Кишинева прервал работу из-за ЧП с румынским самолетом
КИШИНЕВ, 4 июн — РИА Новости. Деятельность международного аэропорта Кишинева была прервана в воскресенье на один час
КИШИНЕВ, 4 июн — РИА Новости. Деятельность международного аэропорта Кишинева была прервана в воскресенье на один час
Аэропорт был закрыт с 18.15 — 19.15 местного времени, сообщили в аэропорту.
«Деятельность Международного аэропорта Кишинева была прервана сегодня вечером на час
Уточняется, что некоторые рейсы были перенаправлены на запасной аэропорт Отопень (Бухарест).
Уточняется, что «в настоящее время аэропорт функционирует в нормальном режиме».
«Более подробная информация об этом инциденте ожидается от компании “Tarom” и компетентных органов, которые занимаются расследованием произошедшего», — сообщили в аэропорту.