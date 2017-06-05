Аэропорт Кишинева прервал работу из-за ЧП с румынским самолетом

Аэропорт был закрыт с 18.15 — 19.15 местного времени, сообщили в аэропорту.

«Деятельность Международного аэропорта Кишинева была прервана сегодня вечером на час из-за инцидента при посадке прибывшего из Бухареста самолета авиакомпании “Tarom”… Ни один пассажир не пострадал в результате посадки самолета», — сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Уточняется, что некоторые рейсы были перенаправлены на запасной аэропорт Отопень (Бухарест).

Уточняется, что «в настоящее время аэропорт функционирует в нормальном режиме».

«Более подробная информация об этом инциденте ожидается от компании “Tarom” и компетентных органов, которые занимаются расследованием произошедшего», — сообщили в аэропорту.