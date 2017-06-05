ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

Атака произошла ночью в субботу около 23:00 по местному времени. На Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов, затем проехал до рынка Боро, где из него вышли трое вооруженных охотничьими ножами мужчин. Они начали нападать на прохожих, но вскоре были застрелены полицейскими. На телах убитых террористов были обнаружены муляжи взрывных устройств.

Британская полиция пока что не называла имена исполнителей теракта, однако ночью в воскресенье выступила с заявлением, что назовет их имена «настолько скоро, насколько технически возможно». Кроме того, в полиции рассказали, что проводят обыски в четырех зданиях в Лондоне.

По делу о теракте уже были задержаны 12 человек. По словам корреспондента Reuters, среди задержанных были четыре женщины в никабах. Все задержания прошли в лондонском районе Баркинг. С тех пор полиция отпустила одного из задержанных, не предъявив ему обвинения.