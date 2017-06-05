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00:49 (мск), источник: РБК

ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за теракт в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой связанное с террористами СМИ. В результате нападения как минимум семь человек погибли, около 48 были госпитализированы.

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Атака произошла ночью в субботу около 23:00 по местному времени. На Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов, затем проехал до рынка Боро, где из него вышли трое вооруженных охотничьими ножами мужчин. Они начали нападать на прохожих, но вскоре были застрелены полицейскими. На телах убитых террористов были обнаружены муляжи взрывных устройств.

Британская полиция пока что не называла имена исполнителей теракта, однако ночью в воскресенье выступила с заявлением, что назовет их имена «настолько скоро, насколько технически возможно». Кроме того, в полиции рассказали, что проводят обыски в четырех зданиях в Лондоне.

По делу о теракте уже были задержаны 12 человек. По словам корреспондента Reuters, среди задержанных были четыре женщины в никабах. Все задержания прошли в лондонском районе Баркинг. С тех пор полиция отпустила одного из задержанных, не предъявив ему обвинения.

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