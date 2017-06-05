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04:18 (мск), источник: VLADNEWS

Смертельное ДТП с участием байка произошло в Приморье

Медикам удалось спасти одного человека.

Минувшим вечером, 4 июня, под Уссурийском произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб один, человек, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло в районе поворота на Борисовку. По словам очевидцев, двое молодых парней в состоянии алкогольного опьянения, двигавшиеся на байке, не «вошли» в поворот.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники «скорой» В результате транспортного происшествия один человек погиб, одного пострадавшего удалось спасти.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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