Приморец заплатит государству сто тысяч за рога

Противоправную деятельность фигуранта, осуществлявшего незаконную добычу диких особей животных, пресекли сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» в феврале 2017 года. Полицейские, располагая оперативной информацией о том, что в урочище ключа Утазов производится отстрел диких животных, в ходе розыскных мероприятий задержали браконьера. В отделе полиции 51-летний житель села Поляны дал признательные показания и указал место отстрела, разделки и схрона дикого животного.

На месте забоя, в 63 квартале Боголюбовского лесничества полицейские совместно с представителем ассоциации охотничьего хозяйства под валежиной в сугробе обнаружили фрагменты туши благородного оленя и гладкоствольное ружье 12 калибра. Документов, дающих право на добычу охотничьих ресурсов, а также на хранение и ношение огнестрельного оружия, мужчина не имел.

По факту незаконной охоты органом дознания возбуждено уголовное дело. Проведены ряд исследований и экспертиз, которые показали, что в результате браконьерской охоты погибла особь 5-летнего самца благородного оленя (изюбра). Ущерб, причиненный государству, составил 105 тысяч рублей.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, вынес обвинительный вердикт и приговорил обвиняемого к наказанию в виде 180 часов обязательных работ с возмещением причиненного государству экологического ущерба — 100 тысяч рублей.

Улугбек Тимуридов.