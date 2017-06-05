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03:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Подросток получил 25 тысяч вольт в Хабаровском крае

На станции Дормидонтовка Вяземского района Хабаровского края от удара током пострадал ребенок. Об этом ИА «Дейта» сообщили в УТ МВД России по ДФО.

Источник: ДЕЙТА

Установлено, 10-летний мальчик со своими друзьями играл на железнодорожном полотне в районе станции Домидонтовка Вяземского района и случайно коснулся провода контактной сети, в результате чего получил удар электрическим током напряжением в 25 тысяч вольт.

Ребенок в настоящее время находится в реанимации Краевой клинической больницы № 2 города Хабаровска с ожогами 65% тела.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по данному факту.

Альберт Тихомиров.

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