Подросток получил 25 тысяч вольт в Хабаровском крае
На станции Дормидонтовка Вяземского района Хабаровского края от удара током пострадал ребенок. Об этом ИА «Дейта» сообщили в УТ МВД России по ДФО.
На станции Дормидонтовка Вяземского района Хабаровского края от удара током пострадал ребенок. Об этом ИА «Дейта» сообщили в УТ МВД России по ДФО.
Установлено, 10-летний мальчик со своими друзьями играл на железнодорожном полотне в районе станции Домидонтовка Вяземского района и случайно коснулся провода контактной сети, в результате чего получил удар электрическим током напряжением в 25 тысяч вольт.
Ребенок в настоящее время находится в реанимации Краевой клинической больницы № 2 города Хабаровска с ожогами 65% тела.
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по данному факту.
Альберт Тихомиров.