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03:37 (мск), источник: РИА Новости

Стали известны подробности массового убийства в Тверской области

РЕДКИНО (Тверская область), 5 июн — РИА Новости. Стали известны подробности массового убийства в Тверской области: как рассказали РИА Новости соседи погибших, электрик обиделся на дачников из-за того, что они не захотели угощать его алкоголем.

Источник: РИА "Новости"

Небольшой город Редкино находится в 20 километрах к югу от Твери — по трассе в сторону Москвы. В городке есть железнодорожная станция, с которой можно прямиком уехать на электричке на Ленинградский вокзал столицы. Такая транспортная доступность сделала Редкино популярным местом среди московских дачников — сюда удобно приезжать на выходные. Некоторые жители города и дачных поселков даже ежедневно ездят на работу в Москву.

Возле Редкино расположены несколько садовых товариществ, в том числе ставшее печально знаменитым на всю страну «50 лет Октября» — тихий, ничем не примечательный дачный поселок, утопающий в зелени и комарах. Здесь в ночь на воскресенье разыгралась кровавая трагедия — 45-летний местный житель, подрабатывающий в товариществе электриком, расстрелял из охотничьего карабина девять человек. Орудовал профессионально, убив каждую из своих жертв с одного выстрела. Добивал прикладом.

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В причинах бойни и точной хронологии событий разбираются следственные органы. Местные жители рассказали РИА Новости, что в тот вечер несколько человек, в том числе семья Смирновых, собрались на даче у бывшего председателя товарищества Татьяны Архиповой. Поводом стал день рождения маленькой внучки Архиповой.

Туда же без приглашения пришел местный электрик. Его в поселке хорошо знали — он сын местной жительницы, сам долгое время жил в Москве, но потом потерял работу и вернулся в поселок. Недавно его оформили электриком товарищества, но большим авторитетом у местных жителей он не пользовался — в электропроводке он особо не разбирался, зато любил выпить. Впрочем, он своими руками отремонтировал дом матери.

«Мы его практически не видели трезвым, он все время ходил по поселку и искал, где выпить», — рассказал один из местных жителей.

Архипова и ее гости отказали электрику. Возможно, кто-то из них отпустил и какое-то неприятное замечание в его адрес. Местные жители обсуждают также версию, что неприязнь электрика мог вызвать конфликт между старым и новым председателем товарищества — якобы прежняя председательница позволяла себе едкие замечания и в адрес соперницы, и в адрес нанятого ею электрика.

Как бы то ни было, обиженный электрик на собственной машине поехал домой, на соседнюю улицу Земляничная, взял там карабин «Сайга» 12-го калибра и отправился мстить.

В это время вечеринка у Архиповой закончилась, гости пошли в сторону дома. Но по дороге, на улице Мичурина, заглянули «на огонек» на дачу Савельевых, где как раз жарили шашлыки. Компания продолжила отдых, и тут неожиданно во двор к Савельевым ворвался вооруженный электрик.

Даже в темноте он перестрелял всех сидевших на улице за столом, причем один из мужчин попытался сбежать и уже практически покинул двор. Перебив сидевших на улице, электрик зашел в дом и продолжил расправу — от его пули погибла, в частности, 92-летняя бабушка Вячеслава Савельева, хозяина дома, где произошла бойня.

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Всего жертвами электрика стали девять человек — четыре женщины и пять мужчин. Причем среди убитых были те, кто даже не был с ним знаком. Пострадала и семья Смирновых, которая первая повздорила с убийцей. У Смирновых осталась дочка-студентка.

В живых осталась только 21-летняя девушка, подруга Вячеслава Савельева. Ей удалось спрятаться под одеялами и тайком позвонить в полицию. Туда же позвонили соседи, которые слышали выстрелы.

В это время, закончив расправу, убийца стал собирать тела жертв. Тело одной из женщин он положил в багажник, возможно, собираясь вывезти и спрятать, но в этот момент на участке появилась полиция. Рядом с телами были найдены газеты и жидкость для розжига костров, но собирался ли убийца сжечь тела или жидкость осталась после приготовления шашлыка, пока не ясно.

Правоохранители задержали мужчину. Протрезвев, он стал давать признательные показания.

Поздно вечером работа криминалистов на месте преступления была приостановлена, но оцепление с места убийства не снято. К дому, где произошла трагедия, не пускают посторонних.

Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина бригада следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства приступила к осмотру места происшествия, задействовав новейшую криминалистическую технику.

Уже опрошены соседи и другие свидетели. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская.

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