Стали известны подробности массового убийства в Тверской области

Источник: РИА "Новости"

Небольшой город Редкино находится в 20 километрах к югу от Твери — по трассе в сторону Москвы. В городке есть железнодорожная станция, с которой можно прямиком уехать на электричке на Ленинградский вокзал столицы. Такая транспортная доступность сделала Редкино популярным местом среди московских дачников — сюда удобно приезжать на выходные. Некоторые жители города и дачных поселков даже ежедневно ездят на работу в Москву. Возле Редкино расположены несколько садовых товариществ, в том числе ставшее печально знаменитым на всю страну «50 лет Октября» — тихий, ничем не примечательный дачный поселок, утопающий в зелени и комарах. Здесь в ночь на воскресенье разыгралась кровавая трагедия — 45-летний местный житель, подрабатывающий в товариществе электриком, расстрелял из охотничьего карабина девять человек. Орудовал профессионально, убив каждую из своих жертв с одного выстрела. Добивал прикладом.

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В причинах бойни и точной хронологии событий разбираются следственные органы. Местные жители рассказали РИА Новости, что в тот вечер несколько человек, в том числе семья Смирновых, собрались на даче у бывшего председателя товарищества Татьяны Архиповой. Поводом стал день рождения маленькой внучки Архиповой. Туда же без приглашения пришел местный электрик. Его в поселке хорошо знали — он сын местной жительницы, сам долгое время жил в Москве, но потом потерял работу и вернулся в поселок. Недавно его оформили электриком товарищества, но большим авторитетом у местных жителей он не пользовался — в электропроводке он особо не разбирался, зато любил выпить. Впрочем, он своими руками отремонтировал дом матери. «Мы его практически не видели трезвым, он все время ходил по поселку и искал, где выпить», — рассказал один из местных жителей. Архипова и ее гости отказали электрику. Возможно, кто-то из них отпустил и какое-то неприятное замечание в его адрес. Местные жители обсуждают также версию, что неприязнь электрика мог вызвать конфликт между старым и новым председателем товарищества — якобы прежняя председательница позволяла себе едкие замечания и в адрес соперницы, и в адрес нанятого ею электрика.

Как бы то ни было, обиженный электрик на собственной машине поехал домой, на соседнюю улицу Земляничная, взял там карабин «Сайга» 12-го калибра и отправился мстить.

В это время вечеринка у Архиповой закончилась, гости пошли в сторону дома. Но по дороге, на улице Мичурина, заглянули «на огонек» на дачу Савельевых, где как раз жарили шашлыки. Компания продолжила отдых, и тут неожиданно во двор к Савельевым ворвался вооруженный электрик. Даже в темноте он перестрелял всех сидевших на улице за столом, причем один из мужчин попытался сбежать и уже практически покинул двор. Перебив сидевших на улице, электрик зашел в дом и продолжил расправу — от его пули погибла, в частности, 92-летняя бабушка Вячеслава Савельева, хозяина дома, где произошла бойня.