Вылетевший на тротуар водитель насмерть сбил женщину в Краснофлотском районе Хабаровска
Автомобилист был пьян и не имел водительских прав.
Автомобилист был пьян и не имел водительских прав.
Хабаровск, 5 июня, AmurMedia.
Смертью пешехода закончилось ДТП на окраине Хабаровска. Виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав, сообщил корр. ИА AmurMedia сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровску Александр Баранов.
ДТП произошло в 11.30 на улице 70 лет Октября. Водитель Nissan Pulsar совершил наезд на пешехода, двигающегося по тротуару в районе кафе «Тотем».
Как сообщил Александр Баранов, сбитая женщина скончалась.
— Сбитая женщина, 1955 года рождения, от полученных травм погибла на месте. Транспортное средство водителя поставлено на