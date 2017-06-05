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04:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вылетевший на тротуар водитель насмерть сбил женщину в Краснофлотском районе Хабаровска

Автомобилист был пьян и не имел водительских прав.

Хабаровск, 5 июня, AmurMedia.

Смертью пешехода закончилось ДТП на окраине Хабаровска. Виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав, сообщил корр. ИА AmurMedia сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровску Александр Баранов.

ДТП произошло в 11.30 на улице 70 лет Октября. Водитель Nissan Pulsar совершил наезд на пешехода, двигающегося по тротуару в районе кафе «Тотем».

Как сообщил Александр Баранов, сбитая женщина скончалась.

— Сбитая женщина, 1955 года рождения, от полученных травм погибла на месте. Транспортное средство водителя поставлено на арест-площадку, — сообщил Александр Баранов.

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