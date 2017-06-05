Рыбаки нашли тело без вести пропавшей жительницы Усолья-Сибирского в Приангарье

Рыбаки нашли в реке Белая тело женщины, которая без вести пропала 25 мая в Усолье-Сибирском Иркутской области. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Женщину последний раз видели 25 мая в районе моста через реку Белая. Туда ее привез таксист, который видел, что она пошла на мост.

«Тело женщины действительно было обнаружено сотрудниками полиции ниже по течению немного позднее после происшествия. Предварительный осмотр показал отсутствие признаков насильственной смерти, что способствует рассмотрению версии о суициде, однако другие версии также отрабатываются. После получения соответствующих экспертных заключений картина станет более понятной. Проверка по данному факту не завершена», — отметили в ведомстве.

Как сообщил сын пострадавшей, он опознал тело своей матери. По его словам, последнее время его мать сильно мучилась болями в животе. В поиске женщины были задействованы правоохранительные органы и волонтеры.