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05:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В селе Сухобузимское мужчина убил свою сожительницу и поджег дом

На поиски подозреваемого выехали около 100 сотрудников полиции.

В Красноярском крае мужчина убил сожительницу и поджег дом. Об это сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел 31 мая в селе Сухобузимское. В спасательную службу поступило сообщение о возгорании частного дома. При тушении пожарные обнаружили тело 31-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Как выяснилось позже, ее убил ранее судимый 30-летний мужчина, после деяния он решил поджечь дом.

На поиски подозреваемого выехали около 100 сотрудников полиции из Красноярска. На месте работали оперативники уголовного розыска, сотрудники ППС и ДПС. Они проверяли фермы, заброшенные здания и строения; были перекрыты все выезды из Сухобизимского.

Рецидивиста удалось найти в одном из заброшенных зданий. Он два дня скрывался и планировал бежать. В данный момент мужчина признался в содеянном и доставлен в отдел полиции.

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