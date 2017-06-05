В селе Сухобузимское мужчина убил свою сожительницу и поджег дом

В Красноярском крае мужчина убил сожительницу и поджег дом. Об это сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел 31 мая в селе Сухобузимское. В спасательную службу поступило сообщение о возгорании частного дома. При тушении пожарные обнаружили тело 31-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Как выяснилось позже, ее убил ранее судимый 30-летний мужчина, после деяния он решил поджечь дом.

На поиски подозреваемого выехали около 100 сотрудников полиции из Красноярска. На месте работали оперативники уголовного розыска, сотрудники ППС и ДПС. Они проверяли фермы, заброшенные здания и строения; были перекрыты все выезды из Сухобизимского.

Рецидивиста удалось найти в одном из заброшенных зданий. Он два дня скрывался и планировал бежать. В данный момент мужчина признался в содеянном и доставлен в отдел полиции.